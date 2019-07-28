Как осознанные сны влияют на нашу психику?

«Самый бесценный подарок сновидений состоит вот в чём: сквозь сновидения мы можем вспомнить глубинную цель наших жизней и идти по Пути души и духа с мужеством и страстью, которые необходимы на этом Пути», – Роберт Мосс, автор.

Понятие сна и сновидений

Сон необходим человеку. Таким образом мы обеспечиваем организму отдых, обрабатываем полученную за день информацию, помогаем телу расслабиться. Во сне мы также генерируем сновидения.

Чтобы понять, почему мы в принципе видим сны, для начала необходимо понять, какие процессы происходят в организме человека. Засыпая, ваше дыхание становится более медленным, температура тела понижается примерно на два градуса, вы все меньше начинаете реагировать на окружающий мир. Вследствие этих факторов человек, погруженный в сон, начинает видеть образы, которые при пробуждении может запомнить, у многих по мотивам сна может возникнуть такое психическое явление, как дежавю.

Осознанные сны

Осознанное сновидение (люцидный сон) – это состояние, при котором человек понимает, что видит сон, может управлять происходящим, по сути, нередко может делать всё, что захочет, пока его не ограничит фантазия. Вы можете увидеть сон как спонтанно, что бывает очень редко, так и намеренно.

Впервые об «управляемых снах» говорилось в литературе в XIX веке. Более известным данное понятие стало со времен знаменитого мага Карлоса Кастанеда, которыйоткрыл школу по управлению собственными сновидениями. Однако, научный характер это понятие получило только тогда, когда американский психолог Стивен Лаберж в конце 50-х годов поехал на стажировку в Мексику и изучил данное явление.

Практикуют осознанные сны по разным причинам, однако в основном к этому приходят желающие разобраться в своих мыслях. Такое зачастую наблюдается у людей, переживших серьезные проблемы, которые отразились на их психике. Помогают ли осознанные сны, сказать точно нельзя, но они определенно оказывают влияние на человека.

Виды вхождения в осознанный сон

Сам процесс вхождения в осознанный сон у большинства людей может занимать немалое количество времени. Основным фактором является ваше стремление и уверенность в том, что вы сможете контролировать свой сон. Обычно все происходит периодично, постепенно, переходя от одного этапа к следующему.

Можно отметить два типа – прямое и непрямое вхождение в осознанный сон. К прямому типу относятся такие способы:

Метод концентрации внимания. Вы должны сконцентрировать своё внимание на сне или же на объекте, который желаете наблюдать.

Правильное положение тела во время сна. Идеальным положением считается поза, когда вы ровно лежите на спине, руки находятся вдоль туловища.

Метод минимального внимания. Необходимо полностью расслабиться, наблюдать за образами, стараясь не сохранять полное сознание.

Непрямые способы вхождения в ОС:

Намерение иметь желаемый сон и правильное дыхание. Старайтесь сосредоточиться на своем дыхании, необходимо сделать его плавным и равномерным.

Метод наблюдения образов. При осознании того, что вы спите, попробуйте покинуть свое тело, затем старайтесь представить себе какой-либо предмет.

Непрямой метод считается наиболее эффективным, так как осознанные сны лучше закрепляются в сознании. Такое состояние может длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Чтобы не перейти из состояния осознанного сна в обычный сон, необходимо сохранять тактильные ощущения. Пробудившись, вы можете записывать увиденные вами сны. Это также может неплохо помочь вам в достижении вашей цели – вхождении в ОС.

Помимо прочих способов, есть также и специальный прибор, созданный Стивеном Лабержем, который позволяет ускорить процесс вхождения в контролируемый сон. Он подает различные сигналы (например, мигает светодиодами), что помогает человеку понять: я нахожусь во сне.

Из других приспособлений можно отметить обыкновенный будильник (функцию которого сегодня спокойно выполняет сотовый телефон), служащий главным образом помощником в запоминании увиденного. Или же сомнографы. Это приспособления, улавливающие сигналы, исходящие от тела во время сна. В конце концов, существует множество программ для смартфонов, которые также улавливают дыхание человека во время сна, его звуки, стараясь тем самым определить фазы сна и их продолжительность, однако данный способ далек от идеального.

Как понять, что это сон?

Главным вопросом человека, желающего почувствовать на себе ОС, будет: «Как понять, что я во сне?». Ответ на этот вопрос получить достаточно сложно, хотя возможно.

Психофизиолог С. Лаберж предлагает несколько несложных методов. Например, вы можете попробовать зажать рот и нос, если вы при этом продолжаете дышать, значит, находитесь во сне. Также вы можете посмотреть на свои руки или на себя в зеркало – во сне ваше отражение и ваши руки, скорее всего, будут видоизменены. В дополнение к этому, в сновидениях вы часто перемещаетесь на далекие расстояния, преодолевая их за короткий промежуток времени или, например, можете менять время суток, сезон.

Влияние на организм и на психику человека

Осознанные сны – не до конца изученное явление, имеющее как свои положительные, так и отрицательные черты.

Многие врачи-биологи считают, что практика осознанных снов может быть равносильна наркотической зависимости (без применения наркотиков). Евгений Вербицкий – доктор биологических наук, считает, что переход в управляемый сон влечет за собой проблемы в реальном мире и нарушает сон в целом. Нечто подобное было доказано итальянскими учеными, которые подтвердили, что мозг человека, часто использующего люцидные сновидения, выполняет совершенно другую работу, как если бы он видел обычные сны. Однако большинство людей, практикующих ОС, это не останавливает. Так почему же?

Сон, в котором вы управляете происходящим, помогает разобраться в своих мыслях, взглянуть на себя по-новому, самореализоваться. Для одних это источник вдохновения, для других – хобби. Иногда такую методику проводят для подавления кошмаров, особенно это замечается у людей преклонного возраста.

Итак, в заключение статьи, хотелось бы процитировать фразу из книги «Замок снов» Мишеля Жуве: «Кто познает тайну сна, познает тайну мозга».

Список использованной литературы:

1. Двинянинов Б.К. «Феномен осознанных сновидений» - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/HKQzV

2. Громов В. Осознанные сновидения » - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/HKQzv

Автор: Марина Орлова



Редактор: Чекардина Елизавета Юрьевна